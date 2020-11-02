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Ekonomi Gaziantep'ten ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat
Ekonomi

Gaziantep'ten ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat

GSO Başkanı Adnan Ünverdi: - "Ekimde aylık bazda rekor ihracat gerçekleştirdik"

Yeniakit Publisher
2020-11-02 16:08:04 -
Gaziantep'ten ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, kentin ekim ayında 801 milyon 393 bin dolarlık ihracat gerçekleştirerek aylık bazda rekor kırdığını bildirdi.

Ünverdi, yazılı açıklamasında, Gaziantep'in ekim ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,9 arttığını aktardı.

Böylelikle 801 milyon 393 bin dolar ihracat yapıldığını belirten Ünverdi, "Ekimde aylık bazda rekor ihracat gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gaziantep adına aylık ve dönemsel ihracatta sevindirici bir gelişmenin daha yaşandığını aktaran Ünverdi, şunları kaydetti:

"Ocak-ekim döneminde Gaziantep ihracatı yüzde 2,4 artışla 6 milyar 342 milyon 588 bin dolara ulaştı. Ekim ayı ve ocak-ekim döneminde Gaziantep, en fazla ihracat yapan 5. il oldu. Bu rakamlara ulaşılmasını sağlayan tüm sanayicilerimize, ihracatçılarımıza, çalışanlarımıza ve emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gaziantepli sanayiciler olarak koronavirüse ve yaşanılan bütün zorluklara rağmen mücadelemize devam ediyoruz. Bu çabamızın meyvelerini de alıyoruz. 2019 yılını kent olarak 7,5 miyar dolarlık rekor ihracatla kapatmıştık. İnşallah yıl sonunda bu rakamın da üzerine çıkmayı hedefliyoruz."

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