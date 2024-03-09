Gaziantep'teki spor salonlarının sayısı 50'ye çıkarılacak

Spor Dostu Kent mottosuyla kentin en ücra köşesinde yaşamını sürdüren Gazi şehirlilerin spora olan bağlılığını artırarak sağlıklı bir yaşam sürmesini amaçlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentin her noktasına spor salonları inşa etmeyi sürdürüyor.

Bu doğrultuda hali hazırda hizmet veren 40 spor salonunu 3’üncü döneminde 50’ye çıkaracaklarını duyuran Başkan Şahin, bu hedefiyle çocukların ve gençlerin hangi spor branşında daha iyi ve kabiliyetli ise o yönde eğitim almasını hedefliyor.

3 bin kişi kapasiteli Kamil Ocak Çok Amaçlı Spor Salonu’nu da bir buçuk yıl içerisinde hizmete hazır hale getireceklerini dile getiren Başkan Şahin, hayata geçirdikleri spor tesislerinin kapasitesini her geçen gün artırarak daha fazla kişinin yaşamına dokunmayı amaçlıyor.

Başkan Şahin, Gaziantep’in elde ettiği madalyalar ve kupalar dolayısıyla Türkiye’de önemli bir konuma yükseldiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Gençlerimiz ve çocuklarımızın henüz yaşamlarının başında iken yetenek taramalarına sokmamız ve doğru branşlarda eğitim almalarına fırsat tanımamız bizim Türkiye’de çok önemli başarılar elde etmemizin yolunu açtı. Biz, bu bakış açımızı yeni dönemde de daha güçlü şekilde sürdürmeyi planlıyoruz”

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Modern dünyanın en büyük nimetlerinden biri her ne kadar teknoloji olsa da teknolojinin de getirdiği birtakım dezavantajların olduğunu anlatan Şahin, “Teknolojinin belki de en olumsuz yanı bize sunduğu hareketsiz yaşam formudur. Daha sağlıklı ve uzun bir hayat sürmemiz için hareketli yaşamı günlük yaşamımızda kalıcı hale getirmemiz gerekiyor. Bunun için spor salonlarının sayısını artırmanın yanı sıra şehir genelinde dağıtımına devam ettiğimiz bisikletlerle de hareketli yaşam kültürünü desteklemek amacındayız” diye konuştu.

Modern dünyada hareketli yaşamın öneminden de bahseden Başkan Şahin, “Spor sağlık demek. Bugün yaşam süresinin uzun olduğu ülkelere ve şehirlere baktığımızda sporun ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Bizim spor adı altında şehre kazandırdığımız tesis ve salonlar aynı zamanda sağlık bireylerin oluşmasının da önünü açıyor. Ayrıca engelli vatandaşların yararlanabileceği Engelsiz Spor Salonu yapacağız. Futbolun gelişmesi için amatör futbol kulüplerinin kullanacağı Amatör Futbol Kompleksi hizmete sunacağız” diye konuştu.