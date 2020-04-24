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Aktüel

Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

2020-04-24 13:11:52 -
Gaziantep'teki silahlı soygunla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te iş yerinden silahlı soygun yaptıkları iddia edilen 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, yüzleri maskeli ve silahlı iki kişi tarafından 23 Nisan Mahallesi'ndeki iş yerinden 70 bin lira ve dizüstü bilgisayarın çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İş yerindeki ve çevredeki yaklaşık 500 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri yakalamak için bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda soygunu birlikte gerçekleştirdikleri iddiasıyla akraba olan M.A, M.Ş, M.Ş. ve A.Ş. gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada soygunda kullanılan motosiklet ikametgahın tuvaletinde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, "silahlı yağma" suçundan adliyeye sevk edildi.

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