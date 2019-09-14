Gaziantep'teki silahlı kavga

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'teki silahlı ve bıçaklı kavgada yaralanan iki kişiden biri hayatını kaybetti.

Şahinbey ilçesi Esentepe Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde Burak Argun ile dayısı Orhan Argun'un bir grupla yaşadığı silahlı ve bıçaklı kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kavgadan sonra ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Orhan Argun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Orhan Argun'un cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Burak Argun'un tedavisi ise sürüyor.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karışan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.