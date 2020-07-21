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Aktüel

Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-07-21 18:50:45 -
Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te çıkan orman yangını 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Şahinbey ilçesi Yeşilkent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Gaziantep Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yangına havadan 2 helikopter, karadan itfaiye ekipleri, 10 arazöz, 40 işçi ve iş makineleriyle müdahale etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında 4 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.


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