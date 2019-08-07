Gaziantep'teki Nizip Cezaevi kapatıldı Gaziantep'in Nizip ilçesindeki A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapandı.

Gaziantep'in Nizip ilçesindeki Adalet Bakanlığı'na bağlı A/3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu kapatıldı. Yerleşim merkezinde kaldığı için yıkılmasına karar verilen cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler, Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edildi. Kıbrıs Mahallesi'nde 1960'larda hizmete giren Nizip Cezaevi'nde bulunan yaklaşık 40 hükümlü ve tutuklu, geniş güvenlik önlemleri altında otobüsle Gaziantep Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi. Nizip Karkamış yolu yakınlarında yapımı süren yeni cezaevinin açık kısmının birkaç hafta içinde, kapalı kısmının ise daha sonra faaliyete geçeceği öğrenildi.

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