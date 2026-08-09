Gaziantep'teki deprem kameraya yansıdı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gaziantep'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri yayınlandı.
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saat 03.42’de yerin 7.44 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.
Deprem merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise bir evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü.