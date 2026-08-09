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Gündem Gaziantep'teki deprem kameraya yansıdı
Gündem

Gaziantep'teki deprem kameraya yansıdı

Yeniakit Publisher
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Gaziantep'te meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki depremin görüntüleri yayınlandı.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gece saat 03.42’de yerin 7.44 kilometre derinliğinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Deprem merkez üssü Gaziantep başta olmak üzere çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, deprem anı ise bir evdeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde şiddetli bir sarsıntının yaşandığı görüldü.

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem
Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

Gündem

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem

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