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Aktüel Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-13 00:25:33 -
Gaziantep'teki demir doğrama atölyesinde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Cafer Yılmaz, kentteki demir doğrama atölyesinde patlama sonrasında çıkan yangının söndürüldüğünü bildirdi.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 saat önce Seyrantepe Mahallesi'ndeki bir atölyede patlama ihbarı aldıklarını ve bölgeye ekiplerin sevk edildiğini söyledi.

Demir doğrama ve mobilya atölyesindeki yangına ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini anlatan Yılmaz, "Atölyede oksijen tüpü kaynaklı meydana gelen patlama sonrasındaki yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı." dedi.

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