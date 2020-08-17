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Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği

Yeniakit Publisher
2020-08-17 18:05:52 -
Gaziantep'teki 500 okula 2 milyon liralık hijyen desteği

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, 500 okula yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 milyon liralık hijyen malzemesi temini ve dağıtımı yapılacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği sağlandı.

Bu kapsamda, "Güvenli Okul Projesi" kapsamında il sınırları içerisinde bulunan 500 okula hijyen malzemeleri temini ve dağıtımı yapılacak. Protokol kapsamında büyükşehir belediyesi, 2 bin dezenfektan standı, 400 bin maske, 75 bin litre sıvı sabun, 500 dezenfektan makinesi, 10 bin litre yüzey dezenfektanı, 50 bin de zemin etiketi temin edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, merkezi yönetimden gelen genelgeleri bütün kurumlarla değerlendirip hareket ettiklerini ifade etti.

Bu kapsamda ebeveynlerin kafalarındaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak bir protokol hazırladıklarını anlatan Gül, "Özellikle hijyenin okullardaki etkisini güçlendirecek bir iş birliğimiz var. Uzun bir süre çalışarak güzel bir yol haritası belirledik. Bir eğitim projemiz var. Bu projeyle kent içerisindeki bütün okullarımız güvenli okul standardına ulaşmış olacak. Gaziantep, 21 Eylül'e kadar bütün hazırlıklarını tamamlamış olacak." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin de okullarda güvenli alan oluşturulması ve çocukların güvenle eğitim almasını sağlayacaklarını kaydetti.

Projeyle çocuklar okula girerken dezenfektan sisteminden geçeceğini belirten Şahin, şöyle devam etti:

"Özellikle temizlik ve hijyen burada çok önemli. Sıvı sabunlarımız aynı zamanda dağıtılacak. Öte yandan okulun her alanında alınması gereken her türlü tedbir alınmış olacak. Her bir çocuğumuzun geleceğini düşünerek eğitim esnasında ortaya çıkacak olası sorunların önüne geçmeliyiz. Yaklaşık 2 milyon liralık bir hijyen desteği sağlanacak. Ama çocuklarımızın sağlığı ve okullarımızın güvenliği daha önemli. Bir milyon genci olan bir şehiriz. Bütün çalışmalarımızda toplumu merkeze alıp çocukları geleceğe hazırlamak için her türlü çalışma için buradayız."

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe de okullarda hijyenin sağlanmasıyla salgıla mücadele noktasında önemli bir çalışmanın hayata geçirileceğini bildirdi.

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