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Gündem Gaziantep'te zincirleme kaza
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Gaziantep'te zincirleme kaza

Gaziantep'te 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-08 10:52:00 -
Gaziantep'te zincirleme kaza

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu Nizip Ticaret Borsası kavşağında 3 araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle maddi hasarın oluştuğu araçlardan yola yağ döküldü. Aynı istikamette seyir eden sürücülerden 6'sı daha yavaşlamaya çalışırken kayıp kazaya karıştı.

9 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle Gaziantep-Şanlıurfa kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Olay yerine gelen trafik ekipleri yolu kontrollü olarak trafiğe açarken belediye ekipleri ise kaza riskini ortadan kaldırmak için yağlanan yola kum döktü.

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