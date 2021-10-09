Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon
Gaziantep'te zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın evinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.
Jandarmadan silah operasyonu
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca Mavikent Mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada, 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirdi