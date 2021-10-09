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Yerel Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon
Yerel

Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon

Gaziantep'te zehir tacirlerine düzenlenen operasyonda 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirildi. Ayrıca bir şahsın evinde yapılan aramada ise 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-10-09 17:14:00 -
Gaziantep'te zehir tacirlerine operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İslahiye İlçesi Kazıklı Mahallesi bölgesinde 12 kg Reçine Esrar ve 9 bin 808 adet uyuşturucu Captagon hapı ele geçirdi.

Jandarmadan silah operasyonu

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ayrıca Mavikent Mahallesinde bir şahsın evinde yaptığı aramada, 3 adet tabanca ve 25 adet mermi ele geçirdi

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