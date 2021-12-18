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Yerel Gaziantep’te “zehir” operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Yerel

Gaziantep’te “zehir” operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Gaziantep’te “zehir” satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında “zehir” satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 16:33:00 -
Gaziantep’te “zehir” operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı

Operasyon düzenlenen evde ve evdeki şahısların üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ve bir adet hassas terazinin ele geçirildiği, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.

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