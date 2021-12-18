Gaziantep’te “zehir” operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı
Gaziantep’te “zehir” satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, narkotik suçlarla mücadele kapsamında “zehir” satıcılarına yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.
Operasyon düzenlenen evde ve evdeki şahısların üzerinde yapılan aramada, yüklü miktarda uyuşturucu ve bir adet hassas terazinin ele geçirildiği, gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında ise yasal işlemlerin başlatıldığı ifade edildi.