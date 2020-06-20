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Aktüel

Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-20 19:46:34 -
Gaziantep'te yakalanan DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu olduğu gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ'ın sözde istihbarat sorumlusu "Ebu Katade Safra" kod adlı M.E.A'nın kentte olduğu bilgisine ulaşıldı.

Zanlı, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.A, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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