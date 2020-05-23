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Gaziantep'te uyuşturucu ve silah ticareti çetesine operasyon: 3 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 11:18:03 -
Gaziantep'te uyuşturucu ve silah ticareti çetesine operasyon: 3 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu ve silah ticareti yapan çeteye yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), uyuşturucu ve suç örgütlerine yönelik mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda cezaevi firarisi Murat D'nin kentte çeşitli yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdüğünü tespit eden tim, merkez Şehitkamil ilçesi Hümaniz Mahallesi'ndeki eve operasyon düzenledi.

Operasyon sırasında bölgede görevli olan 2 bekçinin de verdiği destekle aralarında çete elebaşı olduğu iddia edilen Murat D'nin de bulunduğu 3 zanlı yakalandı.

Adreste yapılan aramada, uyuşturucu yapımında kullanılan 1 kilogram kimyasal madde, bir makineli tabanca, bir miktar esrar, hassas terazi, çok sayıda uyuşturucu dağıtımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Zanlı Murat D'nin yüklü miktarda uyuşturucu ticareti, zaman zaman da silah alım satımı yaptığı ve fark edilmemek için yaşamını Suriyeliler gibi sürdürdüğü, ailesini bu şekilde giydirdiği, kullandığı aracın plakasına da Suriyeli süsü verdiği öne sürüldü.

JASAT'ın operasyonlarını genişleterek sürdüreceği belirtildi.

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