Gaziantep'te uyuşturucu satıp karşılığında çalıntı eşya alan zanlı tutuklandı Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde uyuşturucu satıp karşılığında çalıntı eşya aldığı öne sürülen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği narkotim ekipleri,Hoşgör Mahallesi'nde T.Y'nin sattığı uyuşturucu madde karşılığında çalıntı malzeme aldığını tespit etti. Şüpheli adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Evde yapılan aramada ise 53 uyuşturucu hap, 6 kök Hint keneviri, hassas terazi, 108 gram sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin, 8,3 gram esrar, 7 tüfek kartuşu, 7 cep telefonu, televizyon, monitör, klavye, uydu alıcısı, 20 litre mazot, 2 matkap, 4 güvenlik kamerası ve motosiklet ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.