Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 9 gözaltı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.24 Ekim 2019 Perşembe 16:47
Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikaya operasyon düzenledi.
Operasyonda yapılan aramalarda 311,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Polis ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
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