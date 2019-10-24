Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon: 9 gözaltı Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri,Nizip Sanayi Sitesi'nde bulunan fabrikaya operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan aramalarda 311,26 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Polis ekiplerince 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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