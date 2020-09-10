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Aktüel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-10 11:11:51 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında Güzelvadi Mahallesi'nde belirlenen 2 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 6 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 hassas terazi, bir miktar uyuşturucu madde ve ruhsatsız bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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