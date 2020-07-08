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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-07-08 16:08:35 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 35 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 35 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 35 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada bir miktar uyuşturucu, 1 hassas terazi, 5 ruhsatsız tabanca ve 61 mermi ele geçirildi.

Zanlılar hakkında "uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretini yapmak" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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