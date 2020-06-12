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Aktüel

Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-12 08:50:54 -
Gaziantep’te uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 22 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda 81 kilogram esrar, 223 uyuşturucu hap, 7 ruhsatsız tasanca ve 3 kurusıkı tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.



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