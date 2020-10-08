Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 670 polisin katılımıyla "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen "Narko Şahin-27" operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele, Asayiş ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, Bey, Hacıbaba, Eyüpoğlu ve Yukarıbayır mahallelerinde önceden belirlenen 28 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mahallelerin giriş ve çıkışların tutulduğu operasyonda, kapıları açılmayan bazı zanlıların evlerine "koçbaşı" kullanılarak girildi.

İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekiplerinin drone ile destek verdiği, helikopter, dedektör köpeklerin de kullanıldığı ve 670 polisin görev aldığı operasyonda 19 zanlı yakalandı.

- Oyuncak bebek içerisinde eroin

Operasyon kapsamında 28 ev ve 943 araç ile 1762 kişi üzerinde arama yapıldı. Aramalarda oyuncak bebeğin içine gizlenmiş 1 kilo 395 gram eroin, 1 kilo 95 gram esrar, 752 gram sentetik uyuşturucu, 5 hassas terazi, ruhsatsız 5 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de operasyonun düzenlendiği mahallelerde incelemelerde bulundu, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.





