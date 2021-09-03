  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Mısır'la Gazze arasındaki tünellerde 2 Filistinlinin cesedi bulundu
Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın yargılanmasına devam edildi
Afganistan'ın Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yarınki iç hat uçuşlarına hazırlanıyor
Bakan Mustafa Varank: Buna asla fırsat vermeyiz
Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-09-03 17:07:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve ticaretinin engellenmesi amacıyla 5 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 kilo 750 gram sentetik uyuşturucu, 2 kilogram eroin, 450 uyuşturucu hap, 5 tabanca, 1 av tüfeği, 3 hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay