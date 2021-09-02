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Yerel Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu
Yerel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı değerlendirilen zanlı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:22:00 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Jandarma ekipleri Keçikusuyu Mahallesi'nde bir kişinin uyuşturucu sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, kontrol noktasında şüphelinin bulunduğu aracı durdurarak arama gerçekleştirdi.

Ekipler, araçtaki bir miktar çeşitli uyuşturucu madde ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el koydu, S.A.T, Ç.Ç. ve A.E.Ç'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A.T. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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