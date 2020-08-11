  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 09:03:18 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticaretiyle mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 10 şüpheli "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 1 kilo 287 gram uyuşturucu, 4 ruhsatsız tabanca, bir av tüfeği, bir hassas terazi ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman
Eğitim

DGS sonucu ne zaman açıklanacak? | 2020 DGS sonuçları ne zaman

2020 DGS sonucu ayın kaçında açıklanacak? Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos Pazar günü yapıldı. 2 yıllık bölümlerini 4 yıla tamamlayabilmek için ..
Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi
Spor

Beşiktaş-Paok eşleşmesi sonrası küstah yorum! Cevaplar gecikmedi

Trabzonspor’un cezası nedeniyle Şampiyonlar Ligi’ne katılmaya hak kazanan Beşiktaş’ın 2. Ön Eleme’deki rakibi Yunanistan temsilcisi Paok old..
Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar
Dünya

Yunanistan o isimden acil olarak yardım isteyecek! Korkudan ne yapacaklarını şaşırdılar

Türkiye’nin Navtex ilanı sonrası bölgeye Oruç Reis’in gitmesinin ardından Yunanistan’da yetkililer acil olarak toplanma kararı aldı. Ülkenin..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı