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Aktüel

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

2020-04-27 15:31:29 -
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen 2 operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ve Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar kapsamında belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda 150 gram uyuşturucu, 78 sentetik uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız tabanca, 1 hassas terazi, 2 pompalı tüfek ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

Nizip ilçesinde ise bir adrese yapılan operasyonda uyuşturucu sattığı gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

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