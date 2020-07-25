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Aktüel

Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Osmaniye'de doğaya salındı

Yeniakit Publisher
2020-07-25 16:30:55 -
Gaziantep'te üretilen 750 kınalı keklik Osmaniye'de doğaya salındı

OSMANİYE (AA) - Gaziantep Erikçe Keklik Üretim Merkezinde yetiştirilen kınalı keklikler, Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde doğaya bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekiplerince getirilen 750 keklik, Akçadağ mevkisinde avlanmaya yasak alanda doğaya salındı.

Kentte, av ve yaban hayatı sahalarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, tarımda ilaç ve gübrelemenin aşırı ve bilinçsiz kullanımı, kaçak ve usulsüz avcılık gibi nedenlerden dolayı kınalı keklik popülasyonunun azaldığı belirtildi.

Bu kapsamda doğaya salınan kekliklerin, buğdaylara zarar veren böcekler ve kenelerle beslendikleri için tarım alanlarına faydalı olduğu bildirildi.

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