Gaziantep'te traktör devrildi! Ölü ve yaralılar var
Gaziantep'in Nizip ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.22 Haziran 2019 Cumartesi 17:14
Recep Süngüç idaresindeki traktör Sekili Mahallesi'nde devrildi. Kazada sürücüyle yanında bulunan kızı Emine (35) ve torunu Medine Süngüç (13) yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerinceNizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Emine Süngüç, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Recep Süngüç ile torunu Medine'nin ise hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
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