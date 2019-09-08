Gaziantep'te trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı Otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı. Yasin Deniz idaresindeki 26 B 0378 plakalı kamyonet, Eski Nizip Yolu Caddesi kırsal Bilek Mahallesi yakınlarında, Ethem Doğan yönetimindeki 27 RD 300 plakalı otomobille çarpıştı. Yaralanan sürücüler kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doğan, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çevre güvenliği alan jandarma ekiplerinin incelemelerinin ardından, araçlar çekiciyle kaldırıldı.

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