Gaziantep’te trafiği tehlikeye düşüren sürücülere ceza yağdı

Gaziantep’te şehirlerarası karayollarında yapılan trafik kontrollerinde 4 bin 658 araç denetlenerek, çeşitli sebeplerden 559 sürücü yolcu ve plakaya ceza kesildi

Gaziantep Emniyet müdürlüğümüze bağlı trafik ekiplerince il merkezi ve şehirlerarası karayollarında yapılan uygulamada 4 bin 658 araç kontrol edildi. Trafik güvenliği ve diğer vatandaşların can güvenliğini tehlikeye düşüren 2 sürücüye alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz kullanmaktan, 48 araç sürücüsüne ve plakasına kırmızı ışık ihlalinden, 242 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 38 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 1 sürücüye trafiği tehlikeye düşürüp hatalı şerit değiştirmekten, 7 motosiklet sürücüsüne çeşitli maddelerden, yük taşımacılığı yapan 3 sürücüye çeşitli maddelerden, 6 yayaya trafik ışık ve işaretlerine uymamaktan, 10 sürücüye yayalara ilk geçiş hakkını vermemekten, 201 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 559 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı. 50 aracı trafikten men eden ekipler tarafından 2 sürücü belgesine de el konuldu.

Ayrıca İçişleri Bakanlığının korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan şehiriçi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan araçlarda denetlendi. Kontrollerde 264 araç denetlenirken 1 sürücüye izin belgesi almadan yolcu taşımacılığı yapmaktan, 6 sürücüye KTK.nun değişik maddelerinden işlem yapılmış, 1 araç trafikten men edildi.