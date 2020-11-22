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Aktüel Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü
Aktüel

Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

Yeniakit Publisher
2020-11-22 18:58:55 -
Gaziantep'te tırın dorsesinde çıkan yangın söndürüldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, bir tırın dorsesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Evden eve taşımacılık yapan bir firmaya ait N.D. yönetimindeki 63 FK 378 plakalı tırın dorsesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden sürücü, aracı yol kenarına park ederek itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Yangın nedeniyle dorse ve taşınan eşyalar zarar gördü.

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