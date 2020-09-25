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Aktüel Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 18:26:42 -
Gaziantep'te terör örgütü propagandası yapan bir şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te terör örgütü propagandası yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden biri tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, sosyal medyadan silahlı terör örgütlerinin propagandasını yaptıkları iddiasıyla H.Ş, M.Ş, İ.H.A, S.F. ve H.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.Ş. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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