Gaziantep’te telefon kapkaççısı yakalandı!
Gaziantep’te otobüs durağında kalabalıktan faydalanarak bir vatandaşın telefonunu yankesicilik yolu ile çalan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.
Gaziantep’te otobüs durağında kalabalıktan faydalanarak bir vatandaşın telefonunu yankesicilik yolu ile çalan M.Y. isimli şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında; Şahinbey ilçesi Alabey Mahallesinde bulunan otobüs durağında kalabalıktan faydalanarak bir vatandaşın cep telefonunu yankesicilik yolu ile çalan M.Y isimli şüpheli yakalandı.
Yapılan yasal işlemlerin ardından sevk edildiği Adli Mercilerce tutuklandı. (İLKHA)