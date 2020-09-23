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Aktüel Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı
Aktüel

Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

Aselsan Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü Zekeriyya Şahin: - "Doğu Akdeniz'deki güncel durumlara dikkat ettiğimizde, su altının ne kadar önemli olduğunu, bu konuda çok daha ileri noktada olmamız gerektiğinin farkındayız. TEKNOFEST de aslında bunun önünü açıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-23 14:33:46 -
Gaziantep'te TEKNOFEST kapsamında İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı

GAZİANTEP (AA) - Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen yarışlar Gaziantep Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştiriliyor.

Aselsan Elektronik ve Yazılım Tasarımı Direktörü ve juri üyesi Zekeriyya Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "temel" ve "ileri" kategorilerindeki yarışların heyecanlı başladığını söyledi.

- Su altında Çingene kızı mozaiğini oluşturacaklar

"Temel" kategoride lise takımlarının yarıştığını, takımlara görevler verdiklerini, birinci parkurda çemberlerden geçme görevinin olduğunu anlatan Şahin, "Burada, insansız araçlarla uzaktan kumandayla su altındaki çemberlerden geçecekler. İkinci parkurda su altı temizlik dediğimiz belli renklerde sepetlerimiz ve objelerimiz var. Bu objeleri aynı renkteki sepetlere koyacaklar. Üçüncü görevimiz özel bir görev. Bu yıl Gaziantep'e özel olsun, dedik. Çingene kızı mozaiğini puzzle şeklinde oluşturduk. Parçalarını suyun altına yerleştirdik. Takımlardan bu puzzle oluşturmalarını bekliyoruz. Bu yılın en zorlu görevi temel kategorideki yarışma için bu olacak." diye konuştu.

"İleri" kategoride üniversite ve lisansüstü seviyelerindeki öğrencilerin mücadele edeceğini ve otonom görevlerin olduğunu dile getiren Şahin, bu yıl 376 takımın başvuruda bulunduğunu, sayının her geçen yıl daha da artmasının memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

"Temel" kategoride 19, "ileri" kategoride ise 24 olmak üzere 43 takımın yarışlara katıldığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz'deki güncel durumlara dikkat ettiğimizde, su altının ne kadar önemli olduğunu, bu konuda çok daha ileri noktada olmamız gerektiğinin farkındayız. TEKNOFEST de aslında bunun önünü açıyor. 3 yıl önce takımlar su altında araçlarını zar zor hareket ettirirken bugün su altında araçlarını dans ettirebilir konuma geldiler. Dolayısıyla TEKNOFEST geleceğin su altı kaşiflerinin ilk adımı atmalarını sağlıyor. Bu kapsamda T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere bütün paydaş kurumlara teşekkür etmemiz gerekir. Biz burada, arkadaşlarımızın teknolojik altyapıyı kazanıp ülkemizin sivil ya da askeri birçok alanda yeraltı kaynaklarının çıkarılması, doğal kaynakların korunması gibi birçok alanda faaliyet gösterecek araçları tasarlayacak kapasiteye ulaşmalarını bekliyoruz."

Yarışma 4 gün sürecek.

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