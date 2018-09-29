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Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!

Gaziantep'te düğünü için hazırlanan 26 yaşındaki genç, 8. kattaki evlerinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

29 Eylül 2018 Cumartesi 22:30
Gaziantep'te şüpheli ölüm: Düğün günü 8. kattan düştü!

Gaziantep'te, yapılacak düğün için hazırlanan Veli Kalkan (26), 8'inci kattaki evinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Olay, Kolejtepe Mahallesi'nde meydana geldi. Veli Kalkan, 2 gün önce Ezgi Kalkan ile nikah kıyarak dünya evine girdi. Yapılacak düğüne hazırlanan Veli Kalkan, 8'inci kattaki evlerinin balkonunda dengesini yitirerek beton zemine düştü.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kalkan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Veli Kalkan'ın ölüm haberini alarak düğünün yapılacağı Nurdağı'nın İçerisu Mahallesi'nden gelen yakınları, sinir krizi geçidi.

Veli Kalkan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 29 Eylül 2018 Cumartesi 22:30
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