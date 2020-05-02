Gaziantep’te spor salonlarının beşi tamamlandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, “Spor Kenti Gaziantep” için yürüttüğü altyapı çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir, 5 adet mahalle tipi spor salonunun inşaatını tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in seçim beyannamesinde bulunan gençlik ve spor odaklı projelerinin başında gelen 10 mahalle tipi spor salonu ve 13 yüzme havuzunun inşaatları tamamlanmaya başladı. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarla Ertuğrul Gazi, Dumlupınar, Ulaş, Kuzeyşehir ve Yeşilevler Mahalleleri’nde 5 mahalle tipi spor salonu yapımı bitirildi. Binalarda basketbol, voleybol gibi etkinliklerin olacağı çok amaçlı spor sahası, fitness salonları bulunuyor. Onat Kurtlar, Beylerbeyi, Fıstıklık, İncilikaya Mahalleleri’nde ise spor tesislerinin yapım çalışmaları devam ediyor. Sporun ve sporcunun yanında olan Büyükşehir Belediyesi, “Sporuyla Yükselen Gaziantep” için hayata geçirdiği projeler ve verdiği desteklerle takdir toplarken yürüttülen projelerin tamamının inşaatların sonlanmasıyla beraber Gazi şehrin spor altyapısına önemli katkı sağlayacak. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, yapımı tamamlanan bütün spor salonlarında yeni tip Corona Virüsü (COVID-19) Salgını’nın sonlanması sonrası basketbol ve voleybol kursları vermeye hazırlanırken farklı olarak Ulaş Spor Salonu’nda tenis ve fitness, Ertuğrul Gazi Spor Salonu’nda okçuluk ile dart, Dumlupınar’da badminton, tenis, karate ve taekwondo, ve Kuzeyşehir’de fitness, Yeşilevler’de bulunan spor salonunda ise tenis, karate, taekwondo dersleri verilecek. Aynı tip proje olarak hazırlanan spor salonları modern yapısıyla dikkat çekiyor. Yaklaşık bin 257 metrekare alana sahip spor kompleksinde, 987 metrekareye salon yapımı gerçekleşti. 121 kişi kapasiteli tribünü bulunan salonlarda, sporcular için soyunma odaları ve duşlar bulunacak. Ayrıca salon içerisinde 136 metrekare alanda fitness salonu yer alacak.