Gaziantep'te siyah-beyaz gece
Spor

Gaziantep'te siyah-beyaz gece

Gaziantep'te siyah-beyaz gece

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaştı. Karşılaşmada Beşiktaş sahadan 3 puanla ayrıldı.

Gaziantep FK 0 - 2 Beşiktaş

90' Maçta son düdük çaldı.

90' Maçın sonunda en az 4 dakika daha oynanacak.

86' Oyuncu Değişikliği: Alexandru Maxim - Melih Kabasakal

86' Oyuncu Değişikliği: Nihad Mujakic - Arda Kızıldağ

82' Oyuncu Değişikliği: Junior Olaitan - Orkun Kökçü

80' Oyuncu Değişikliği: Tiago Djaló - Emmanuel Agbadou

75' Oyuncu Değişikliği: Cengiz Ünder - Vaclav Cerny

74' Oyuncu Değişikliği: Mustafa Hekimoğlu - Hyeon-gyu Oh

72' Cengiz ceza yayının sağından kaleyi düşündü. Cengiz'in şutunda top üstten dışarı çıktı.

69' Oyuncu Değişikliği: Jota Silva - El Bilal Touré

69' Oyuncu Değişikliği: Salih Uçan - Wilfred Ndidi

68' Sorescu sol kanattan içeri ortaladı. Savunmaya çarpan top kornere gitti.

66' Oyuncu Değişikliği: Kévin Rodrigues - Christopher Lungoyi

66' Oyuncu Değişikliği: Drissa Camara - Denis Drăguș

65' Araya gönderilen uzun pasta savunma arkasına sarkan Bayo ceza sahasında girdiği net pozisyonda topu farklı şekilde üstten auta gönderdi.

58' Ceza sahasının solunda topla buluşan Jota'nın şutunda top yandan dışarı çıktı.

55' Maxim dar açıdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Ön direkte Jota'nın müdahalesiyle top kornere gitti.

54' Sol kanattan ceza sahasına girmek isteyen Camara yerde kaldı. Gaziantep FK kritik noktadan serbest vuruş kazandı.

51' Camara ceza yayının gerisinden kaleyi yokladı. Camara'nın şutunda top kaleci Ersin'de kaldı.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45' İlk yarının sonunda en az 1 dakika oynanacak.

40' Araya atılan pasta savunma arkasına sarkan Bayo ceza sajasında kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu yandan dışarı gönderdi.

39' Mujakic sol kanattan içeri ortaladı. Ön direkte topla buluşan Rodrigues de kale önüne kesti. Top kaleci Ersin'de kaldı.

35' Jota ceza yayı üzerinden kaleyi düşündü. Jota'nın şutunda kaleci gole izin vermedi. Dönen topu savunma kornere gönderdi.

31' Sarı Kart - Drissa Camara

22' GOL! Beşiktaş, Asllani'nin golüyle skoru 2-0 yaptı. Penaltı atışında topun başına geçen Asllani yaptığı vuruşla ağları havalandırdı.

21' Jota Silva ceza sahasında kaleci Zafer'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş penaltı kazandı.

16' Sağ kanatta topla buluşan Sorescu içeri ortaladı. Ceza sahasında Camara'nın vurşunda top savunmadan döndü. Dönen topu tekrar önüne alan Camara ikinci vuruşunda auta gönderdi.

8' GOL! Beşiktaş, Tiago Djalo'nun golüyle 1-0 öne geçti. Asllani sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ceza sahasında Djalo'nun kafa vuruşunda top ağlara gitti.

4' Ani gelişen Gaziantep atağında topla birlikte ileri çıkan Bayo ceza yayının gerisinden kaleyi düşündü. Bayo'nun şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti

1' Maçta ilk düdük çaldı.

11'LER

Gaziantep FK: Zafer, Sorescu, Mujakic, Gigado, Abena, Rodrigues, Kozlowski, Camara, Sangare, Maxim, Bayo.

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Yasin, Asllani, Olaitan, Salih, Cengiz, Jota, Mustafa.

