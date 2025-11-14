Gaziantep’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ekim ayı boyunca yürütülen çalışmalarda silah kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.
İl genelinde 17 şüphelinin üzerinde, evinde, aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.
Operasyonlarda 15 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 14 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 341 tabanca fişeği, 94 av tüfeği fişeği ile 1 adet sallama kılıç bulundu. Yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çalışmaların, silah kaçakçılığıyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak devam edeceği bildirildi.