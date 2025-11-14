  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Şehitlerimiz oradan uğurlandı! Mürted Hava Üssü ismi nereden gelmiştir?

Ortaköy'de facia! Bir aile yok oldu… 2 çocuk ve anne hayatını kaybetti baba yoğun bakımda

Son günlerde 3 kişi hayatını kaybetti! Vatandaş şimdi merak ediyor: Midye yararlı mı zararlı mı?

Emniyet harekete geçti! Gıda zehirlenmesi skandalı sonrası flaş gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan şehit babasına başsağlığı: Onlar artık Peygamberimizin komşusu!

CHP kurultayından hemen önce neler olmuş neler! Kara paralara ‘emanetçi döviz’ formülü

Dağda biten terörist şehirde kamerada! Yetkililer sadece izliyor

Yıl sonu enflasyon beklentisi açıklandı

Şehidimizin son mesajı ortaya çıktı! “Keşke öyle olsa”

2 yaşındaki Aren’e darp: Anne duruşmalardan kaçıyor: Mahkeme yakalama emri çıkardı
Gaziantep’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Serkan Okur Giriş Tarihi:
Gaziantep’te silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 29 ruhsatsız silah ele geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ekim ayı boyunca yürütülen çalışmalarda silah kaçakçılığına yönelik çok sayıda operasyon düzenledi.

İl genelinde 17 şüphelinin üzerinde, evinde, aracında ve iş yerinde yapılan aramalarda çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.

Operasyonlarda 15 ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 14 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 341 tabanca fişeği, 94 av tüfeği fişeği ile 1 adet sallama kılıç bulundu. Yasal işlem başlatılan şüphelilerden 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çalışmaların, silah kaçakçılığıyla mücadelenin aralıksız sürdürüldüğü vurgulanarak devam edeceği bildirildi.

1
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
Özel'in hafızasında 'şehit' kalacak mı?
Gündem

Özel’in hafızasında ‘şehit’ kalacak mı?

Yolsuzluktan tutuklu CHP’li eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun çetebaşı olduğu asrın yolsuzluk soruşturmasını pişkinlikle sulandırmak için ..
'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'
Aktüel

'Devletin Dini İslâm Olsaydı?'

Kadir Bekil Mirat Haber'de yazdı: İslâm'ın temel hedefi, bireyin ve toplumun dünya-ahiret saadetini temin etmektir. Bu çerçevede kumar, içki..
