Son Haberler

Asgari ücret toplantısı öncesi önemli açıklamalar: Toplumsal refah artışı için ne gerekiyorsa yapacağız

Merkez Bankası'ndan enflasyon ve dolar açıklaması! 'Dolar kuru 10 lira değişecek'

DEM Parti: Suriye’deki Kürtlerin hakkını da Türkiye savunsun!

ABD’nin yeni filosu ne için hazırlandı! Bakanlığın 6 uçak hamlesi gündem oldu

Heyyy Cumartesi Anneleri.. Tanal’lar, Tanrıkulu’lar. Cevap versenize.

Dünyanın en tehlikeli kaçakçılarından biri: Bulup ihbar edene 5 milyon dolarlık ödül

Meriç’ten Çakmak Barajı’na su akışı başladı! Edirne’de stratejik adım

Venezuela lideri Maduro’dan, petrol tankerine el koyan Trump’a sert tepki Karayip korsanı

İmamoğlu cephesinde şok rakamlar! Dilek İmamoğlu’nun danışmanına aylık 340 bin TL maaş

Yeni asgari ücret için masada hangi rakamlar var? 2026 asgari ücret zam oranı kaç olacak? Komisyon ilk kez bir araya geliyor
Gaziantep'te şaşırtan olay! Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı
Gaziantep’te şaşırtan olay! Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Gaziantep'te şaşırtan olay! Hademe 6 yaşındaki öğrenciyi bıçakladı

Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir okulda hademe ile öğrenci arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında bıçağını çıkaran hademe, 6 yaşındaki Efecan B.'yi bıçakla yaraladı.

Olay, 10 Aralık 2025 günü Nizip ilçesi Fıstık Kent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir okulda hademe olarak çalışan R.Y., okuldaki bir öğrenciyle tartıştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 6 yaşındaki Efecan B., bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi. Tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası gözaltına alınan hademe R.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

