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Aktüel

Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-08-07 15:10:39 -
Gaziantep'te sahte içki operasyonu: 5 gözaltı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen sahte içki operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ilçesi Burç Karakuyu Mahallesi'ndeki bir bağ evinde sahte içki üretimi gerçekleştirildiği bilgisine ulaştı.

Polis ekiplerince adrese düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Adresteki aramada, 79 litre dökme alkol, 60 litre etil alkol, 434 boş içki şişesi ve 900 etiket ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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