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Aktüel

Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 22:28:20 -
Gaziantep'te provokatif paylaşımlar yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te sokağa çıkma kısıtlamasına ve Suriye uyruklu kişilere yönelik sosyal medyadaki provokatif paylaşım yapan 4 kişi hakkında işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Sosyal medya hesabından sokağa çıkma kısıtlaması ve Suriyeli uyruklu kişilere yönelik paylaşım yapan 4 şahıs hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216 maddesi kapsamında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan işlem başlatılmıştır." denildi.

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