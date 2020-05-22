  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Corona virüsün oluşturduğu zihin yorgunluğuna bitkisel çözümler

İstanbul sağlığın başkenti oluyor

800 yıllık vasiyet yaşatılıyor!

Gram altın ne kadar düştü? Altın alınmalı mı?

Sahte Atatürkçüler
için kalan
Aktüel

Gaziantep'te posta güvercinlerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 10:55:12 -
Gaziantep'te posta güvercinlerini çaldıkları iddiasıyla iki şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde 28 posta güvercinini çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dokuzyol Mahallesi'nde sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı gün bir adresteki 28 posta güvercini çalındı.

Araştırma başlatan Oğuzeli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliler C.B. ve M.Y'nin Nizip ilçesinde olduğunu belirledi.

Nizip İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de desteğiyle düzenlenen operasyonda iki zanlı yakalandı, çalınan güvercinler bulundu.

Güvercinler sahibine teslim edildi, şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bu arada, zanlılara sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı