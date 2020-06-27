Gaziantep'te polisler alarma geçti! Genç şahıs ailesini rehin aldı

Gaziantep’te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine paniği yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şahsı ikna ederken, ailesini ise zarar görmeden kurtardı.

Ekipler ihbar üzerine alarma geçti

Olay, Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesine 47 no'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki T.Ö. ailesiyle tartıştı. Tartışma sonucu evin kapısını anahtar ile kilitleyen T.Ö, 3 kişilik ailesini rehin aldı. Ailenin durumu polise ihbar etmesi üzerine ise polisler alarma geçti. Olayın meydana geldiği mahallede yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu ikna edilen T.Ö, kapının kilidini açarak, polise teslim oldu.

T.Ö, gözaltına alınırken, korkulu anlar yaşayan 3 yakını ise ambulansta yapılan tedavinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.