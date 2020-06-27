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Yerel

Gaziantep'te polisler alarma geçti! Genç şahıs ailesini rehin aldı

Gaziantep'te 31 yaşındaki gencin tartıştığı ailesini rehin alması üzerine polis ekipleri alarma geçti. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, ekiplerin 1 saatlik çabası sonucu ikna edilip teslim olurken, korku dolu anlar yaşayan aile üyeleri ise tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yeniakit Publisher
2020-06-27 13:27:00 -

Gaziantep’te ailesi ile tartışan bir şahıs kapıyı kilitleyince rehine paniği yaşandı. İhbar üzerine harekete geçen polisler, şahsı ikna ederken, ailesini ise zarar görmeden kurtardı.

Ekipler ihbar üzerine alarma geçti

Olay, Şahinbey ilçesi Beyazlar Mahallesine 47 no'lu sokakta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki T.Ö. ailesiyle tartıştı. Tartışma sonucu evin kapısını anahtar ile kilitleyen T.Ö, 3 kişilik ailesini rehin aldı. Ailenin durumu polise ihbar etmesi üzerine ise polisler alarma geçti. Olayın meydana geldiği mahallede yoğun güvenlik önlemleri alan ekipler, şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Polisin yaklaşık 1 saat süren çabası sonucu ikna edilen T.Ö, kapının kilidini açarak, polise teslim oldu.

T.Ö, gözaltına alınırken, korkulu anlar yaşayan 3 yakını ise ambulansta yapılan tedavinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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