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Yerel Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu
Yerel

Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep'te PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 17:55:00 -
Gaziantep'te PKK/KCK operasyonu

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Gaziantep Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet gösterdiği tespit edilen 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.
PKK/KCK silahlı terör örgütü propagandası yapmak ve yağma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.T. isimli şüpheli şahıs yakalanarak hakkında yasal işlem başlatıldı.

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