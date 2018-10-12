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Gaziantep'te Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Gaziantep'in Suriye sınırında yer alan bazı bölgeler, 15 gün süreyle "Özel güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

12 Ekim 2018 Cuma 17:45
Gaziantep'te Özel Güvenlik Bölgesi ilan edildi

Gaziantep'te, Suriye hududunun geri bölgesinde yer alan bazı alanlar 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Suriye sınırında güvenlik durumunu desteklemek, vatandaşların can ve mal güvenliğini olası tehdit ve tehlikelerden bertaraf etmek üzere, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince, hududun geri bölgesinde 15 gün süreyle "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilmesine karar verildiği belirtildi.

Uygulamanın, bugün itibarıyla başladığı vurgulanan açıklamada, belirtilen sürede "Özel Güvenlik Bölgesi" ilan edilen yerlerde her türlü araç ve insan giriş-çıkışının kontrolü, gerektiğinde yasaklanması ve gerekli güvenlik tedbirlerinin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce alınacağı kaydedildi.

Haber Tarihi: 12 Ekim 2018 Cuma 17:45
  1. Gaziantep
  2. özel güvenlik bölgesi

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