  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Gaziantep'te otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında
Aktüel

Gaziantep'te otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında

Otomobilin biri bebek arabasında iki çocuğu teğet geçmesinin de görüntüye yansıdığı kazada, 3 kişi yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 17:46:28 -
Gaziantep'te otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilin kaldırıma ve ardından iş yerinin vitrinine çarparak durabildiği, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sait Emre Ç'nin (19) kullandığı 27 P 6866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından bir iş yerinin cam vitrinine çarparak durabildi.

Kazada, iş yerinin önündeki 2 kişi ile işletmenin tezgahında oturan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çarpan otomobilin buradaki biri bebek arabasında iki çocuğu teğet geçerek iş yerine girme anı görülüyor.

Görüntülerde, işletmenin önündeki 2 kişinin de araçla birlikte iş yerine girmeleri ve çevredeki vatandaşların panik anı yer alıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Katar'dan flaş İsrail kararı
Dünya

Katar'dan flaş İsrail kararı

Katar, Bahreyn ve BAE'nin İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşması çerçevesindeki görüşmelere Filistin meselesi çözülene kadar katılma..
Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı
Teknoloji

Türkiye'de bir ilk! Cezeri ilk kez havalandı

Baykar tarafından milli olarak geliştirilen Türkiye’nin ilk uçan arabası Cezeri, ilk uçuş testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Mühendislerim..
Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video
Gündem

Irkçı kadına büyük tepki! Sosyal medyayı ayağa kaldıran provokatif video

Sosyal medyada Kürt vatandaşları hedef alan bir video büyük tepki çekti. Kendisine ‘ülkücü’ süsü veren genç bir kadın kamera önünde dans ede..
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı