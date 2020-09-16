Gaziantep'te otomobilin iş yerine çarpma anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir otomobilin kaldırıma ve ardından iş yerinin vitrinine çarparak durabildiği, 3 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Sait Emre Ç'nin (19) kullandığı 27 P 6866 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma, ardından bir iş yerinin cam vitrinine çarparak durabildi.

Kazada, iş yerinin önündeki 2 kişi ile işletmenin tezgahında oturan bir kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca da kaydedildi. Görüntülerde, kaldırıma çarpan otomobilin buradaki biri bebek arabasında iki çocuğu teğet geçerek iş yerine girme anı görülüyor.

Görüntülerde, işletmenin önündeki 2 kişinin de araçla birlikte iş yerine girmeleri ve çevredeki vatandaşların panik anı yer alıyor.



