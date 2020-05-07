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Aktüel

Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yeniakit Publisher
2020-05-07 16:46:38 -
Gaziantep'te otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde, otomobilden hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürülüğünden yapılan açıklama göre, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Mimar Mahallesi Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda bir otomobilde meydana gelen hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının kimliğini belirledi.

Adresinde gözaltına alınan zanlı, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Basınla paylaşılan görüntülerde zanlının otomobilin kapsını açması ve olayın ardından kaçması yer alıyor.


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