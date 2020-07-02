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Aktüel

Gaziantep'te otomobil çalan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-02 10:27:40 -
Gaziantep'te otomobil çalan 12 zanlıdan 4'ü tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 8 aracın çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 23-30 Haziran tarihlerinde Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 7 otomobil ve 1 motosikletin çalınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Çalışmalar sonucunda 12 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

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