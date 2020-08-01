Gaziantep'te orman yangını! Herkes seferber oldu
Gaziantep'teki Dülük Ormanları'nda çıkan yangını söndürmek için bölge halkı seferber oldu. Yangını söndürme çabaları sürüyor.
Gaziantep'te çıkan orman yangınında 2 hektar alan zarar gördüğü, soğutma çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi. Söndürme çalışmalarına Şehitkamil Kaymakamı ile vatandaşlar da destek verdi.
Dülük Ormanları'nda öğle saatlerinde yangın çıktı. Kuru otların tutuşup, alevlerin ormana sıçraması sonucu çıkan yangına, bölgeye sevk edilen Orman İşletme Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale etti.
33 araç, 2 iş makinesi ve 71 personelin katıldığı söndürme çalışmalarına çevredeki mahalleliler de traktörleri ile destek oldu ve bölgeye su taşıdı.