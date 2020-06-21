Gaziantep’te Organize İşler filmini aratmayan dolandırıcılık olayı

Gaziantep’te meydana gelen dolandırıcılık olayı akıllara Yılmaz Erdoğan’ın ‘Organize İşler Bunlar 2: Sazan Sarmalı’ filmini getirdi. Gaziantepli kuyumcu, ’sazan sarmalı’ adındaki yöntemle 14 bin TL dolandırıldı.

Filmin bir sahnesinde senaryo gereği kuyumcudan aldıkları altınların parasını bir başkasını dolandırarak internet bankacılığı ile ödemeyi yapan çift, aynı anda iki kişiyi dolandırmıştı. Filmde geçen sahnenin bir benzeri ise Gaziantep’te yaşandı.

İddiaya göre, Şahinbey ilçesinde bir kuyumcuyu cep telefonu ile arayan dolandırıcı altın almak istediğini belirterek pazarlık yaptı. Kuyumcu ile her konuda anlaşan dolandırıcı daha sonra ödemeyi yaptığına dair internet bankacılığına ait bir ekran fotoğrafı gönderdi. Kuyumcu ise paranın hesabına yattığını düşünerek altınları dolandırıcının yönlendirdiği kişiye verdi.

“Hesabına bakınca şok oldu”

14 bin lira değerindeki altınları verdikten sonra hesabını kontrol eden kuyumcu paranın yatmadığını görünce şok yaşadı. Durumu hemen polise haber veren kuyumcu dolandırıcı ile irtibata geçmeye çalışsa da bir türlü ulaşamadı.

Kuyumcunun HTS kayıtları ile iş yeri güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler şahsın kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu yakalanan şüpheli çıkartıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.