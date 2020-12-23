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Aktüel Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı
Aktüel

Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

Hırsızlık anları güvenlik kamerasınca kaydedildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 17:33:04 -
Gaziantep'te okuldan hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki bir okuldan hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Saçaklı Mahallesi'ndeki bir okulda gerçekleşen 2 hırsızlık olayının faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Okul çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, görüntülerden tespit ettiği M.A.H'yı yakaladı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Basınla paylaşılan güvenlik kamerası görüntülerinde ise iki ayrı tarihde zanlının okuldan aldığı malzemelerle bölgeden uzaklaşması yer alıyor.


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