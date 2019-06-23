Gaziantep'te minibüsün çarptığı çocuk öldü Gaziantep'in merkez Şahinbey ilçesinde minibüsün çarptığı çocuk, yaşamını yitirdi.

Hacı D. İdaresindeki işçi minibüsü, Ünaldı Mahallesi 16 Nolu Cadde'de, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülçin Aslan'a (9) çarptı. Ağır yaralanan Aslan, 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Aslan, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gülçin Aslan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

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